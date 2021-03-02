Бійка біля одеського гуртожитку завершилася різаниною, постраждали два студенти-іноземці

Інцидент трапився днями у дворі гуртожитку на Маршала Говорова. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

Як стало відомо, 32-річний представник Закавказзя посварився з двома 27-річними студентами з Центральної Азії і в ході розборок штрикнув їх ножем.

Постраждалі отримали важкі поранення: проникаючі ножові поранення грудної клітини, колото-різане поранення з пошкодженням діафрагми, Проникаюча колото-різана рана живота, внутрішня черевна кровотеча, колото-різана рана пахової області і лівого плеча.

Зловмисника затримали через кілька днів. На місці поліцейські вилучили куртку з плямами бурого кольору. Він зізнався у скоєному.

Тепер громадянин Азербайджану загрожує від 10-ти років в'язниці до довічного терміну.

До цього ми повідомляли, що в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.

Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.

Щоб відвести від себе підозру, злочинниця заявила поліцейським, що жінка сама звела рахунки з життя через важку хворобу.

Однак медична експертиза і докази показали, що пенсіонерку вбили. В результаті дівчина зізналася у скоєному. Тепер їй загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що літній одесит скоїв безжальний вчинок, відео трагедії.

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