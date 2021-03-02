Бійка біля одеського гуртожитку завершилася різаниною, постраждали два студенти-іноземці
Інцидент трапився днями у дворі гуртожитку на Маршала Говорова. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
Як стало відомо, 32-річний представник Закавказзя посварився з двома 27-річними студентами з Центральної Азії і в ході розборок штрикнув їх ножем.
Постраждалі отримали важкі поранення: проникаючі ножові поранення грудної клітини, колото-різане поранення з пошкодженням діафрагми, Проникаюча колото-різана рана живота, внутрішня черевна кровотеча, колото-різана рана пахової області і лівого плеча.
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Зловмисника затримали через кілька днів. На місці поліцейські вилучили куртку з плямами бурого кольору. Він зізнався у скоєному.
Тепер громадянин Азербайджану загрожує від 10-ти років в'язниці до довічного терміну.
До цього ми повідомляли, що в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.
Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.
Щоб відвести від себе підозру, злочинниця заявила поліцейським, що жінка сама звела рахунки з життя через важку хворобу.
Однак медична експертиза і докази показали, що пенсіонерку вбили. В результаті дівчина зізналася у скоєному. Тепер їй загрожує до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, що літній одесит скоїв безжальний вчинок, відео трагедії.
Як повідомляла Politeka, син зарізав рідного батька в день народження: деталі великої біди в Одесі.
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