Все потрапило на камеру

В Одесі чоловік проводив дівчину і обікрав її

Момент злочину потрапив на камери зовнішнього спостереження, відео якого оприлюднив місцевий паблік "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Джентльмен проводив даму після караоке і взяв у неї телефончик", - йдеться в публікації.

На кадрах видно, як чоловік в капюшоні, виводить дівчину з квітами на вулицю, проводжає її до автомобіля, а потім спритним рухом руки непомітно вихоплює у неї телефон і швидко ховається.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.

Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.

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