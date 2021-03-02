В Одеській області чоловіки заштовхали молоду дівчину в автомобіль і вивезли в посадку
Викрадення сталося серед білого дня на очах у перехожих в одному з селищ в Ізмаїльському районі, розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Люди почули крики про допомогу від дівчини і подзвонили в поліцію, надавши прикмети викрадачів.
Для упіймання злочинців правоохоронці ввели план "Перехоплення".
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль у місці для поцілунків: "До божевілля…"
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "Не дарма ж згадала..."
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Згодом з'ясувалося, що до викрадення причетні 46-річний шанувальник і його 26-річний спільник.
Таким чином старший з чоловіків намагався змусити 23-річну дівчину жити разом. Жертву утримували силою, погрожували ножем і змушували робити вигляд, що все добре. Їх затримали.
У поліції з'ясували, що обидва зловмисники виявилися місцевими жителями. Кожен з них має по одній судимості. Крім того, на даний момент в суді розглядаються справи за фактом крадіжок цими чоловіками.
Раніше ми повідомляли, що бійка біля Одеського гуртожитку завершилася різаниною, постраждали два студенти-іноземці.
На вулиці Маршала Говорова 32-річний представник Закавказзя посварився з двома 27-річними студентами з Центральної Азії і в ході розборок штрикнув їх ножем.
Нагадаємо, що в Одесі "Сонька Золота ручка" знайшла спосіб, як заробити на пенсіонерах: не могли дати відсіч
Як повідомляла Politeka, в Одесі чоловіка застукали за мерзенним заняттям, відео: "проводив даму, а потім..."
Також Politeka писала, що горе-мати зі співмешканцем позбулися небажаної дитини на Одещині: "відніс на кладовище і закопав"