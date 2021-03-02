В Одеській області чоловіки заштовхали молоду дівчину в автомобіль і вивезли в посадку

Викрадення сталося серед білого дня на очах у перехожих в одному з селищ в Ізмаїльському районі, розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Люди почули крики про допомогу від дівчини і подзвонили в поліцію, надавши прикмети викрадачів.

Для упіймання злочинців правоохоронці ввели план "Перехоплення".

Згодом з'ясувалося, що до викрадення причетні 46-річний шанувальник і його 26-річний спільник.

Таким чином старший з чоловіків намагався змусити 23-річну дівчину жити разом. Жертву утримували силою, погрожували ножем і змушували робити вигляд, що все добре. Їх затримали.

У поліції з'ясували, що обидва зловмисники виявилися місцевими жителями. Кожен з них має по одній судимості. Крім того, на даний момент в суді розглядаються справи за фактом крадіжок цими чоловіками.

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