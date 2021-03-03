В Одесі продавець магазину відмовилася переходити на російську

Адміністратор бутіка розповіла, що в магазин прийшли чоловік і жінка, які почали скандалити після того, як почули від продавця українську мову.

Вони зажадали перейти на російську, але отримали відмову, передає портал "048.ua".

"Мова- "говяжий язык". Якби ми з вами жили по-людськи, то домовилися б, як всі нормальні люди", - заявила клієнтка.

Після цього відвідувачі магазину попросили книгу скарг.

У магазині розповіли, що подібні ситуації - не рідкість.

"Ми говоримо українською і ніколи не переходимо на російську, навіть якщо нас дуже просять. Ми можемо просто мовчати, але на російську не перейдемо", - заявила адміністратор.

До цього ми повідомляли, що в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.

Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.

Щоб відвести від себе підозру, злочинниця заявила поліцейським, що жінка сама звела рахунки з життя через важку хворобу.

Однак медична експертиза і докази показали, що пенсіонерку вбили. В результаті дівчина зізналася у скоєному. Тепер їй загрожує до 15 років в'язниці.

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