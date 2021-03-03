Школи Одеської області можуть перейти на дистанційку

Про це повідомляє голова департаменту Олександр Лончак, передає "topor".

Захворюваність серед дітей та педагогів зростає, а п'ять навчальних закладів в області пішли на дистанційку.

Також глава департаменту закликав батьків, діти яких погано себе почувають, залишати їх вдома, те ж саме стосується педагогів.

"Колеги, з усією відповідальністю поставтеся до свого здоров'я! Думаю, через тиждень нас таки чекає дистанціонка. Це вимушений крок, щоб розірвати ланцюг зараження вірусом", - зазначив Лончак.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.

Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.

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