Школи Одеської області можуть перейти на дистанційку
Про це повідомляє голова департаменту Олександр Лончак, передає "topor".
Захворюваність серед дітей та педагогів зростає, а п'ять навчальних закладів в області пішли на дистанційку.
Також глава департаменту закликав батьків, діти яких погано себе почувають, залишати їх вдома, те ж саме стосується педагогів.
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"Колеги, з усією відповідальністю поставтеся до свого здоров'я! Думаю, через тиждень нас таки чекає дистанціонка. Це вимушений крок, щоб розірвати ланцюг зараження вірусом", - зазначив Лончак.
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