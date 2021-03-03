В Одесі чоловік впав у обгороджену яму на тротуарі
Інцидент зафіксувала камера відеоспостереження, передає "Центр-077".
Потерпілий з другом під'їхали до перехрестя на авто, вийшли з нього, пройшли повз цю яму.
Потім хлопця ніби "притягнуло" до ями, він зробив кілька кроків в її бік - і впав у неї.
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До потерпілого збіглися люди, через 20 хвилин приїхали співробітники ДСНС і швидка. У хлопця діагностували політравму.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.
Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.
Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.
Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.
Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.
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