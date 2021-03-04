Повідомлення про мінування в Одесі вже практично стали звичними для тисяч її жителів, проте цього разу аноніми вирішили відзначитися

Під "приціл" потрапили всі будівлі одеських судів, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Так, рано вранці 4 березня в поліцію надійшло анонімне телефонне повідомлення про загрозу вибухів у всіх будівлях судів.

Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи, а також рятувальники.

Зараз в терміновому порядку з будівель евакуюють людей.

Раніше ми повідомляли, що депутати вирішили посилити покарання за неправдиві повідомлення про мінування будь-яких об'єктів.

Схвалили даний документ 286 народних депутатів.

За чинним законом від 2 до 6 років тюремного ув'язнення міг отримати громадянин, помилково замінував що-небудь. Тепер термін збільшили від 4 до 8 років в'язниці. Також пропонувалася конфіскація майна у "жартівника". Але потім з документа видалили цей абзац.

У документі з'явилося роз'яснення поняття»критично важливий об'єкт інфраструктури". Ним вважається підприємство або установа, яка пов'язана з технологічними процесами або надає послуги, які важливі для економіки. При цьому значення не має форма власності таких підприємств.

Нагадаємо, що масштабна загроза вибуху в Одесі, дітей терміново вивели на вулицю: кадри того, що відбувається

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