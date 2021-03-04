Повідомлення про мінування в Одесі вже практично стали звичними для тисяч її жителів, проте цього разу аноніми вирішили відзначитися
Під "приціл" потрапили всі будівлі одеських судів, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
Так, рано вранці 4 березня в поліцію надійшло анонімне телефонне повідомлення про загрозу вибухів у всіх будівлях судів.
Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи, а також рятувальники.
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Зараз в терміновому порядку з будівель евакуюють людей.
Раніше ми повідомляли, що депутати вирішили посилити покарання за неправдиві повідомлення про мінування будь-яких об'єктів.
Схвалили даний документ 286 народних депутатів.
За чинним законом від 2 до 6 років тюремного ув'язнення міг отримати громадянин, помилково замінував що-небудь. Тепер термін збільшили від 4 до 8 років в'язниці. Також пропонувалася конфіскація майна у "жартівника". Але потім з документа видалили цей абзац.
У документі з'явилося роз'яснення поняття»критично важливий об'єкт інфраструктури". Ним вважається підприємство або установа, яка пов'язана з технологічними процесами або надає послуги, які важливі для економіки. При цьому значення не має форма власності таких підприємств.
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