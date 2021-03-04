Як виявилася, деяких не можна було прищеплювати

В Одесі розповіли про самопочуття медиків, які були щеплені індійською антикоронавірусною вакциною

Медичні працівники, які раніше погодилися на щеплення, в день вакцинації мали тимчасові протипоказання до введення препарату Covieshield/AstraZeneca такі, як ГРВІ або контактували з пацієнтом, у якого підтвердився коронавірус. Про це заявила співробітниця міськздраву Алла Колєєва, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Нагадаємо, що раніше 22 медика отримали ускладнення після введення першої дози, виробленої в Індії Covisheld. У них розвинулися побічні ефекти-підвищення температури до 38,5 градусів, почервоніння в місці уколу і погіршення загального стану. Після цього інші лікарі почали масово відмовлятися від щеплень.

У той же час Колєєва стверджує, що виявлені у вакцинованих реакції на Covieshield не виходять за межі тих, що вказані в інструкції до препарату.



За запевненнями співробітника міськздрва, на сьогоднішній день стан медпрацівників, які раніше скаржилися на погане самопочуття після щеплення, задовільний.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу зафіксували значний приріст випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

За даними РНБО, станом на 4 березня на території Одеського регіону виявили 483 випадки зараження вірусом ковід.

Загальне число хворих з початку пандемії вже досягло 87 тисячі 210 чоловік.

Не впоралися з хворобою і померли за добу 15 пацієнтів, при цьому загальна кількість загиблих від коронавірусу становить 1460 осіб.

79 тисяч 567 осіб отримали статус видужали, 6183 хворіють, у 90363 підозрюють коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за добу в Одеській області вакцинували 100 осіб.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

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