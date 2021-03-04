Не виходить на зв'язок з 10 лютого

Житель Одеси поїхав в Сумську область і безслідно зник

Як передає Politeka.net, про зникнення чоловіка стало відомо завдяки інформації, яку надали на сайті Нацполіції в Сумській області.

Повідомляться, що 54-річний Володимир Бударін приїхав в село Собічево Шосткинського району і з 10 лютого зв'язок з ним обірвався. Ніхто не знає, де знаходиться чоловік на даний момент.

На вигляд Володимиру 55 років, зростом 165 см, повної статури.

Має темне волосся і світлі очі.

Був одягнений в темну куртку і темні штани. На розшук безвісти зниклого орієнтований особовий склад поліції Шостки.

Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотографією чоловіка розіслано в усі відділи та відділення поліції області. Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими.

"Якщо кому відома будь-яка інформація, яка допоможе у розшуку Володимира Бударіна, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м.. Шостка вул. Свободи, 67, або за телефоном: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в минулому році на пляжах Одеси потонули більше десяти осіб.

За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, всього співробітникам рятувально-водолазної служби вдалося врятувати 2450 осіб, у тому числі 282 дитини; 29 осіб з них вивели зі стану клінічної смерті.

На жаль, не вдалося врятувати 11 людей. Серед них, за словами Кузнєцова, двоє стрибнули з пірсу і отримали смертельні для життя травми.

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