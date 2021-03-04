На автодорозі Одеса-Рені "попрацювали" вандали і познімали акумулятори біля камер зовнішнього відеоспостереження
Про це інформує спільнота Tatarbunary_news у соцмережі Inctagram, передає Politeka.net.
Невідомі зловмисники зняли з камер акумулятори, в результаті чого вони виведені з ладу.
"Тема про реалізацію хорошої і корисної ідеї на дорозі Одеса-Рені, але менталітет наших людей такий, що звів все нанівець", - наголошується в публікації.
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Як з'ясувалося, пристрої не були забезпечені антивандальним захистом.
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Так, посеред ночі на Фонтанській дорозі в Одесі помітили вандала, який трощив чужі автомобілі.
На кадрах видно, як дуже буйний чоловік, що знаходиться, по всій видимості, під речовинами руками і ногами бив у стекла припаркованих машин.
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