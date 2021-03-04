На автодорозі Одеса-Рені "попрацювали" вандали і познімали акумулятори біля камер зовнішнього відеоспостереження

Про це інформує спільнота Tatarbunary_news у соцмережі Inctagram, передає Politeka.net.

Невідомі зловмисники зняли з камер акумулятори, в результаті чого вони виведені з ладу.

"Тема про реалізацію хорошої і корисної ідеї на дорозі Одеса-Рені, але менталітет наших людей такий, що звів все нанівець", - наголошується в публікації.

Як з'ясувалося, пристрої не були забезпечені антивандальним захистом.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі орудують автомобільні злочинці.

Так, посеред ночі на Фонтанській дорозі в Одесі помітили вандала, який трощив чужі автомобілі.

На кадрах видно, як дуже буйний чоловік, що знаходиться, по всій видимості, під речовинами руками і ногами бив у стекла припаркованих машин.

Також ми писали, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусної хвороби і влада не виключає можливість введення локдауну по всій країні.

Глава Кабміну Денис Шмигаль констатував, що темпи з поширення коронавірусної хвороби COVID-19 різко збільшилися і якщо більшість областей буде в «червоній» зоні, то доведеться повертатися до локдауну.

Нагадаємо, що в Одесі студентів порізали біля гуртожитку, постраждалих рятують лікарі: що сталося

Також Politeka повідомляла, що план "Перехоплення" оголошено на Одещині, скоєно викрадення молодої дівчини: "силою заштовхали в авто"