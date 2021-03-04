В Одеській області судили молодого хлопця-педофіла за зґвалтування підлітка
Так, суд вирішив засудити 23-річного жителя Одеської області, який в минулому вже мав проблеми з законом, до 12 років тюремного ув'язнення, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби регіонального ГУНП.
Злочин стався в серпні минулого року.
Тоді хлопець на пасовищі застосував до 12-річного хлопчика фізичну силу і проти його волі задовольнив свої статеві потреби.
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Постраждала дитина розповіла про подію матері, а та, в свою чергу, звернулася в поліцію.
За лічені години ґвалтівника-педофіла розшукали та затримали правоохоронці.
Раніше ми повідомляли, що одеситку-українофобку, яка закотила скандал в магазині через українську мову, хочуть притягнути до відповідальності.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав місцеву поліцію відреагувати на інцидент щодо Приниження української мови, провести розслідування, а потім оштрафувати винних.
"Приниження продавців через те, що вони виконували норму Закону України" Про забезпечення функціонування української мови як державної "з обслуговування Української - неприпустимо. Такі дії повинні однозначно кваліфікуватися за статтею 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, образу почуттів громадян за мовною ознакою", - сказав він.
Жінку можуть звинуватити в розпалюванні національної ворожнечі і образі почуттів громадян за мовною ознакою.
Якщо ж провину скандалістки-українофобки доведуть, то їй загрожує від 3 400 до 8 500 гривень штрафу або до п'яти років обмеження волі.
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