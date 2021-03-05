На щастя, обійшлося без постраждалих

В Одесі горіла школа

Пожежа сталася в будівлі школи-інтернату № 93, яка знаходиться на вулиці Героїв Крут, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області

Рятувальники отримали повідомлення о 16:45 про задимлення на першому поверсі триповерхової будівлі школи-інтернату.

Прибувши на місце події, було з'ясовано, що сталося загоряння в кабінеті на першому поверсі будівлі.

Пожежники локалізували загоряння о 16:50 та ліквідували о 16: 54 на площі 3 метри квадратних.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Причину пожежі встановлюють.

Також вчора ввечері стався пожал в одноповерховому будинку в селі Кучурган Роздільнянського району. Повідомлення про нього до Служби порятунку надійшло о 22:49, а о 00: 14 пожежу на площі 40 кв.м загасили. В результаті пожежі отримав опіки 50% тіла 20 — річний чоловік його доставили в лікарню, стан здоров'я-важкий. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Раніше ми повідомляли, що чоловік загинув в Одесі під час пожежі в житловій багатоповерхівці.

Смертельна НП сталася пізно ввечері 4 березня на вулиці Давида Острайха.

Рятувальники отримали повідомлення о 20: 37 про загорання квартири в 9-поверховому будинку. Прибувши на місце, вони встановили, що загорілося майно на першому поверсі.

Близько 20 хвилин їм знадобилося, щоб ліквідувати вогонь на площі 5 метрів квадратних.

На згарищі був виявлений труп 69-річного господаря житла.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в пологовому будинку Одеси, терміново з'їхалися рятувальники: кадри і що відомо про постраждалих

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