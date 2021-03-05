В Одесі медики відмовляються робити щеплення від ковід і щоб не викидати залишки вакцини, нею почали прищеплювати всіх бажаючих
Про це прості одесити, яким пощастило отримати першу дозу антикоронавірусної вакцини індійського виробництва, розповіли на сторінках соцмереж, передає Politeka.net
Для того, щоб безкоштовно зробити щеплення, потрібно зареєструватися в додатку Дія або ж в
"Я для себе вибрав, що не хочу і далі бояться не самого ковіда, а його наслідків і того, що я можу принести його в будинок. Першими вакцинуються медики і це правильно, але з тієї чи іншої причини залишаються дози вакцини, які або викидати, або з недавнього часу дозволили ними робити щеплення, – розповів місцевий житель Іван Страхов.
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За словами одесита, варто просто заповнити реєстрацію на сторінці Одеський обласний центр громадського здоров'я і чекати коли з'являться дози, що залишилися.
"Після чого вам мила дівчина подзвонить і запросить на вакцинацію», - розповів він.
У той же час в Одеському обласному Центрі громадського здоров'я вже повідомили, щоб не переводити препарат і популяризувати вакцинацію, можна використовувати невикористані дози з 10-ти дозного флакона не тільки для медиків, але і не для недопущення нераціонального використання вакцини.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі у щеплених індійською вакциною від коронавірусу медиків проявилися побічні ефекти.
Так, на наступний день після щеплення у 22 осіб спостерігалася реакція у вигляді підвищення температури – від 37,2 до 38,5 градусів і погіршення загального стану.
Трохи пізніше співробітниця горздрва Алла Колеева заявила, що у вакцинованих були тимчасові протипоказання до введення препарату Covieshield/AstraZeneca такі, як ГРВІ або вони контактували з пацієнтом, у якого підтвердився коронавірус.
У той же час на думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні почалася третя хвиля коронавірусної хвороби і влада не виключає можливість введення локдауну по всій країні.
Глава Кабміну констатував, що темпи поширення COVID-19 різко збільшилися і якщо більшість областей буде в «червоній» зоні, то доведеться повертатися до жорсткого локдауну, який ми вже переживали раніше.
Нагадаємо, що на Одещині кількість заражених вірусом наближається до 90 тисяч: "вакцинувалися лише..."
Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу