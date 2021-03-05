В Одеській області 10-річній дівчинці довелося самостійно заробляти на життя, щоб прогодувати молодших сестер і брата

Про важку долю Анна Пічугіна розповіла журналістам « Сьогодні ».

За словами дівчинки, мати залишала її з молодшими сестрами і братом на півроку, а сама йшла в невідомому напрямку.

"Мама нічого не робила, йшла на півроку з дому. І я завжди сама з дітьми. Ходила на роботу до сусідів, сапала, прибирала. На хліб там, щоб памперси були», - зізналася вона.

Дівчинці довелося попросити, щоб горе-матір позбавили батьківських прав, і вони потрапили в якусь сім'ю. Але спочатку старших дітей повинні були помістити в інтернат, а молодших в будинок малятка.

"У них вже були підписані папери, що їх забирають в інтернат. Буквально за добу ми їх (забрали, – Ред.). Я їх не бачила, я вже сказала, що беру", – розповіла Наталія Ніколайчук, яка прихистила дітей у себе.

Зараз вони живуть в новій родині з люблячими батьками і з жахом згадують про минулі часи.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінку підозрюють у вбивстві недоношеної дитини.

Інцидент трапився в місті Білгород-Дністровському.

Як стало відомо, 16 Лютого 31-річна жінка народила вдома недоношену дитину, а через чотири дні він помер з невідомих причин.

Співмешканець породіллі відніс тіло малюка на кладовище і самостійно закопав. Про це дізналися сусіди парочки і викликали поліцію.

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