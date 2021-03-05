В Одеському обміннику неуважна касирка передала клієнту зайві 96 000 гривень

Інцидент трапився на початку тижня в обмінному пункті валют на проспекті Академіка Глушка. Про це розповів місцевий телеграм-канал «чорний список Одеса» і показав фото відвідувача-везунчика, передає Politeka.net

Працівниця обмінника схаменулася через добу і забила тривогу, вона закликала чоловіка повернути гроші.

"01.03.21, 12: 04 в одному з пунктів обміну валют, касир при продажу валюти передала клієнту велику суму грошей. Родині не впоратися з цією бідою! Борг лягає на плечі касира. А це 96 000 тисяч грн», - говорилося в публікації.

На щастя, чоловік виявився порядним, він повернув ці гроші.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі затримана банда нальотчиків, яка напала на касира і винесла всі гроші з обмінника.

Пограбування сталося в Приморському районі міста.

Троє чоловіків, попередньо змовившись, в масках і темному одязі увірвалися в приміщення фінансової установи, зв'язали співробітницю скотчем і вигребли з каси грошей на суму 200 000 гривень.

Одеські оперативники розшукали і затримали підозрюваних. Ними надали троє жителів Ренійського району віком від 32-х до 38-ми років.

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