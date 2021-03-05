До Одеси повертається дистанційне навчання
Так, з 15 березня учні 5-11 класи навчатимуться з дому.
Причиною такого рішення став черговий підйом захворюваності коронавірусом. Про це повідомила директор Департаменту освіти Олена Буйневич на своїй сторінці у Фейсбуці, у п'ятницю, 5 березня, передає Politeka.net
"Ситуація з ковидом загострюється. Кількість пацієнтів у місті стрімко збільшується. Люди втомилися і майже не дотримуються запобіжних заходів " - написала чиновниця.
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Буйневич повідомила, що з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатимуться дистанційно, а з 22 березня всі школярі і зовсім відправляться на весняні канікули.
"Класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків і вчителя вчитися Дистанційно. Детальну інформацію можна буде отримати до 12.03 в школі вашої дитини. Просимо всіх повернутися до суворого виконання вимог безпеки: маски, Дезінфекція поверхонь і рук, дистанція! Залишайтеся здоровими!», — зазначила глава департаменту освіти.
У той же час вона додала, що дитячі садки будуть працювати в звичайному режимі.
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