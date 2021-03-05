Відомий педіатр Євген Комаровський розповів, що думає про вакцину covishield індійського виробництва, якою почали прищеплювати українців

Як передає Politeka.net, відеозвернення медик зробив на своїй сторінці у Фейсбук (щоб перегляне, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, індійська антикоронавірусна вакцина Covishield є ефективною і закликав людей не вірити чуткам і без побоювання отримувати укол цим препаратом.

"Це вакцина з доведеною ефективністю, яка перевищує 60%. Це захист від факту захворювання і близько 90% - захист від важких форм захворювання. Вона викликає утворення антитіл і здатна захистити того, хто прищеплюється", — переконаний лікар.

Більш того, Комаровський зазначив, що вакцину AstraZeneca можна зберігати в холодильнику при температурі від 2 до 8°C, що істотно спрощує її транспортування і не вимагає спеціальних умов.

Крім того, вона коштує вона дешевше, ніж препарати Pfizer і Moderna.

"Я однозначно схвалюю застосування цієї вакцини", - заявив медик.

Головними проблемами недовіри до індійських вакцин Комаровський називає балаканину і демагогію, а також нездатністю влади України вести адекватну комунікацію з народом.

"Коротше кажучи, всі розмови про неефективність вакцини — маячня, про небезпеку вакцини — маячня. Так, є побічні ефекти, як і у будь-якої вакцини. Найчастіше-це підвищена температура на один-два дні, не більше того. Вакцина ефективна", - резюмував Олег Комаровський.

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