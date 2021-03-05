В Одесі одна з жінок відзначилася негативним висловлюванням на адресу української мови

Це сталося на відомому ринку «Привоз», куди прийшов за овочами одеський активіст Дем'ян Ганул. Відповідне відео він розмістив у себе на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Ганул розповів, що завжди принципово спілкується тільки державною мовою, і зазвичай люди, в магазинах і на базарі переходять з ним теж на українську мову.

"Так було і цього разу. Купуючи овочі, я спілкувався українською і продавець зі мною теж»,- розповіла він.

Після цього до продавщиці підійшла дітня жінка і зробивши зауваження, заявила, що вона нібито не розуміє «дебільну мову», і попросила з нею говорити по-російськи.

Коли активіст поцікавився у цієї жінки, в чому проблема, пенсіонерка почала поводитися досить агресивно.

"Ви говорите красиво, а робите все навпаки. Ось чому вас народ ненавидить. Ми 70 років жили і ніколи не приходили, і не билися з вами. Ви сюди прийшли з нами битися", - видала Літня жінка.

"Є такі люди, для яких українська мова-ворожа. І найбільше дивує-ці люди з незрозумілих мені причин живуть в Україні", - написав Дем'ян Ганул.

Нагадаємо, що жінку, яка закотила мовний скандал в магазині, покарають в Одесі: "світить тюремний термін"

Як повідомляла Politeka, охоронець зчепився з депутаткою в магазині Одеси: "чого це ви тут українською розмовляєте?"

Також Politeka писала, що одесити зізналися, чому побоюються дотримуватися закону про мову: "Скажу одне слово і..."