В Одеській області більше трьох сотень нових випадків коронавірусу

Про це повідомили в системі моніторингу РНБО України.

В Одеській області за минулу добу, за даними на ранок 7 березня, виявили 356 нових випадків коронавірусу.

Померли від цієї хвороби 3 людини, 144 – одужали. Всього в регіоні коронавірусом хворіють 6960 осіб.

Раніше ми повідомляли, в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.

Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.

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