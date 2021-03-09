В Одесі мають намір заборонити заїзд вантажного транспорту в годину пік

Йдеться про ті машини, які завозять товари в магазини і будматеріали на будівництва. Про це розповів віце-мер Дмитро Жеман, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Я думаю, багато хто стикався з тим, що на вулиці Канатній або Катерининській в години пік під'їжджають машини і починають біля магазинів вести вивантаження товарів, — говорить чиновник.

Жеман переконаний, що обмеження дозволять значно розвантажити центр міста від заторів.

Він зазначив, що проект незабаром винесуть на розгляд міськвиконкому.

«Я думаю, в квітні-травні ми вже почнемо роботу за новим регламентом, — повідомив віце-мер.

Також, за словами чиновника, заборонять рух машин-бетоновозів і вантажівок, що розвозять Будматеріали.

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