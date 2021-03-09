В Одесі спіймали начальника СІЗО, який роз'їжджав дорогами в нетверезому стані

Так, пізно вночі на Люстдорфській дорозі в районі Червоного Хреста патрульні поліцейські зупинили позашляховик Toyota FG Cruiser, за кермом якого був п'яний водій. Про це повідомляє місцевий паблік "Чорний список Одеса", передає Politeka.net

Пройти процедуру перевірки на стан алкогольного сп'яніння він відмовився, більше того, почав буянити і конфліктувати з правоохоронцями. Тому копам довелося надіти на нього наручники.

При перевірці документів з'ясувалося, що п'яним дебоширом виявився начальник Одеського слідчого ізолятора полковник внутрішньої служби Сергій Чишкала. На нього склали адміністративний протокол.

Напередодні начальник СІЗО вітав своїх колег-жінок з 8 березня.

"Нормально так привітав",-іронізують у телеграм-каналі.

Не так давно ми повідомляли, що на дорозі в Одеській області сталося смертельне зіткнення автомобіля з деревом.

Аварія трапилася 8 березня на трасі Одеса-Кучурган на території Роздільнянського району.

Повідомляється, що 59-річний водій BMW не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Також в салоні авто перебувала 40-річна пасажирка. Її витягли з машини очевидці аварії. Жінку відвезли до лікарні з переломами та внутрішніми тілесними ушкодженнями.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

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