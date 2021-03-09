Експерти пророкують посуху і неврожай в Одеській області цього літа
Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба Національної екологічної ради України.
За даними фахівців, цей рік буде ще спекотніше, ніж попередній.
У країні за останні кілька років в два рази зросла кількість літніх днів з температурою, що перевищує 30 градусів. Тенденція буде збільшуватися, в найближчі роки в степах України інтенсивність посухи зросте на 15-30%.
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Високі температури викличуть раннє дозрівання ярих сільськогосподарських культур і одночасно знизить їх врожайність.
За прогнозом метеорологів, зміна клімату викличе почастішання суховіїв, Градів. При цьому град буде випадати навесні і восени, що нехарактерно для цього явища.
Частота їх виникнення збільшиться на 15-30% в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Неприродно жаркий клімат принесе шкоду і водній системі регіону. Маленькі водотоки будуть міліти і пересихати. Так, в області можуть зникнути всі невеликі річки.
Особливо небезпечні високі температури стануть для Куяльника, який і без того обмілів.
Раніше ми повідомляли, що на півночі Одеської області раптово пішов сніг, при чому деякі райони засипало грунтовно.
Як повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області, на боротьбу з наслідками негоди виїжджали 13 снігоприбиральних машин.
Нагадаємо, що Одесу накриє дощами і вдарить мороз: синоптики повідомили, що буде з погодою в березні
Також Politeka повідомляла, що Одеську область засипало снігом: кадри наслідків негоди, краще посидіти вдома