В Одеській області урожай під загрозою

Експерти пророкують посуху і неврожай в Одеській області цього літа

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба Національної екологічної ради України.

За даними фахівців, цей рік буде ще спекотніше, ніж попередній.

У країні за останні кілька років в два рази зросла кількість літніх днів з температурою, що перевищує 30 градусів. Тенденція буде збільшуватися, в найближчі роки в степах України інтенсивність посухи зросте на 15-30%.

Високі температури викличуть раннє дозрівання ярих сільськогосподарських культур і одночасно знизить їх врожайність.

За прогнозом метеорологів, зміна клімату викличе почастішання суховіїв, Градів. При цьому град буде випадати навесні і восени, що нехарактерно для цього явища.

Частота їх виникнення збільшиться на 15-30% в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Неприродно жаркий клімат принесе шкоду і водній системі регіону. Маленькі водотоки будуть міліти і пересихати. Так, в області можуть зникнути всі невеликі річки.

Особливо небезпечні високі температури стануть для Куяльника, який і без того обмілів.

Раніше ми повідомляли, що на півночі Одеської області раптово пішов сніг, при чому деякі райони засипало грунтовно.

Як повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області, на боротьбу з наслідками негоди виїжджали 13 снігоприбиральних машин.

Нагадаємо, що Одесу накриє дощами і вдарить мороз: синоптики повідомили, що буде з погодою в березні

Також Politeka повідомляла, що Одеську область засипало снігом: кадри наслідків негоди, краще посидіти вдома