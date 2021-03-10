В Одеській області жінка з дітьми впали в річку з вини п'яного водія

Інцидент трапився ввечері в селі Дальничень Білгород-Дністровського району, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Там, місцевий житель їхав на мотоблоці з причепом, в якому знаходилася його знайома і двоє сусідських дітей 7 і 11 років. Переїжджаючи річку по мосту, 24-річний водій не впорався з керуванням і мотоблок впав у воду.

В результаті аварії постраждали всі, хто знаходився в причепі, їх відвезли в лікарню.

"У 35 – річної жінки діагностували перелом плеча, у хлопчика-перелом ключиці, а у дівчинки - струсом мозку",-повідомили в прес-службі.

Поліцейські перевірили водія на алкотестері і виявили у нього в крові 2,21 проміле алкоголю при нормі 0,2.

За п'яне водіння на чоловіка склали протокол. Також порушено кримінальне провадження за порушення ПДР. Якщо його провину доведуть, то водієві світить до 3 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі спіймали начальника СІЗО, який роз'їжджав дорогами в нетверезому стані.

Так, пізно вночі на Люстдорфській дорозі в районі Червоного Хреста патрульні поліцейські зупинили позашляховик Toyota FG Cruiser, за кермом якого був п'яний водій. Пройти процедуру перевірки на стан алкогольного сп'яніння він відмовився, більше того, почав буянити і конфліктувати з правоохоронцями. Тому копам довелося надіти на нього наручники.

При перевірці документів з'ясувалося, що п'яним дебоширом виявився начальник Одеського слідчого ізолятора полковник внутрішньої служби Сергій Чишкала. На нього склали адміністративний протокол.

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