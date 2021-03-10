В Одеській області поліцейські роззброїли 16-річного хлопця
Як повідомили в прес-службі ГУНП, по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю, передає Politeka.net.
У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Самотня "Холостячка" Мішина поїхала за кордон, потрапивши у фільм жахів наяву: "Всі пропали…"
Примхлива красуня закотила сцену "Холостяку" Заливако, залишившись наодинці: "Я страждаю!"
Колишній хлопець Мішель Андраде Ломакін приголомшив несподіваним зізнанням: "Кошмар, не хотів би…"
Ранньої весни в Україні не буде, синоптик попередив, чого чекати від погоди: "Це навіть не заморозки, це..."
Тепер неповнолітній піде під суд і йому загрожує реальний термін від 2 до 5 років за незаконне поводження зі зброєю.
До цього ми повідомляли, що поліцейські викрили "телефонних терористів" , які повідомили про мінування школи в Березівському районі Одеської області.
Ними виявилися троє підлітків у віці 11, 14 і 15 років.
Дзвінок директору про нібито закладену вибухівку надійшов о шостій вечора, тому для перевірки не треба було переривати заняття і евакуювати учнів. Поліцейські виїхали на виклик та обстежили будівлю навчального закладу, а також прилеглу територію та після перевірки не виявили жодних вибухових пристроїв.
З'ясувалося, що ідея розважитися таким способом прийшла в голову компанії підлітків. Один з них вже закінчив цю школу, другий ще вчиться в ній, третій хлопчик приїхав в село в гості до рідних і вирішив взяти участь за компанію з приятелями.
Нагадаємо, що у сквері Одеси знайшли тіло людини, все оточене: кадри з місця трагедії
Також Politeka повідомляла, масштабна загроза вибуху в Одесі, дітей терміново вивели на вулицю: кадри того, що відбувається