В Одеській області поліцейські роззброїли 16-річного хлопця

Як повідомили в прес-службі ГУНП, по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю, передає Politeka.net.

У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Тепер неповнолітній піде під суд і йому загрожує реальний термін від 2 до 5 років за незаконне поводження зі зброєю.

До цього ми повідомляли, що поліцейські викрили "телефонних терористів" , які повідомили про мінування школи в Березівському районі Одеської області.

Ними виявилися троє підлітків у віці 11, 14 і 15 років.

Дзвінок директору про нібито закладену вибухівку надійшов о шостій вечора, тому для перевірки не треба було переривати заняття і евакуювати учнів. Поліцейські виїхали на виклик та обстежили будівлю навчального закладу, а також прилеглу територію та після перевірки не виявили жодних вибухових пристроїв.

З'ясувалося, що ідея розважитися таким способом прийшла в голову компанії підлітків. Один з них вже закінчив цю школу, другий ще вчиться в ній, третій хлопчик приїхав в село в гості до рідних і вирішив взяти участь за компанію з приятелями.

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