До Одеси почала курсувати безкоштовна маршрутка

Тепер жителі селища міського типу Таїрове зможуть дістатися до Одеси без грошей.

Як поінформувала прес-служба Таїровської селищної ради, автобус ходитиме 4 рази на день через 14-ту ст.Чорноморської дороги, Червоний хутір, Оптовий ринок, Епіцентр, ТЦ «Маршал» та вул. Глушка. Кінцева зупинка в Одесі буде на площі Незалежності.

З селища Таїрове транспорт виходитиме в 7:00, 9:00, 15:00 і 17: 00. У зворотний бік-в 8:00, 10:00, 16:00 і 18: 00. На маршруті працюватиме тільки один автомобіль, але в майбутньому планують створити ще один маршрут, по якому курсуватиме ще одна маршрутка. Всі витрати на транспортування будуть оплачуватися з бюджету Таїровської селищної ради.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі мають намір заборонити заїзд вантажного транспорту в годину пік.

Йдеться про ті машини, які завозять товари в магазини і будматеріали на будівництва.

«Я думаю, багато хто стикався з тим, що на вулиці Канатній або Катерининській в години пік під'їжджають машини і починають біля магазинів вести вивантаження товарів, — розповів віце-мер Дмитро Жеман.

Він переконаний, що обмеження дозволять значно розвантажити центр міста від заторів.

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