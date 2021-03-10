На території Одеси і передмістя розшукується небезпечний злочинець, який зарубав сокирою жінку і зник
Звіряче вбивство сталося ввечері, 9 березня, в кооперативі "Нептун" в селі Нерубайське.
Про це пише місцевий сайт "
Бездиханне тіло жінки з рубаною раною на голові виявили у дворі одного з будинків по вулиці восьма лінія. Жертву зарубали сокирою.
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У злочині підозрюється сусід убитої Федір Рябоконь, чоловік страждає психічним розладом.
«У будинок підозрюваного поліцейських привела службова собака. Там знайшли одяг зі слідами крові і передбачуване знаряддя вбивства – сокира. Місцезнаходження чоловіка поки невідомо, його розшукують", - пише видання.
Раніше ми повідомляли, що в На Одещині поліцейські роззброїли 16-річного хлопця.
Увечері по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю.
У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Тепер неповнолітній піде під суд і йому загрожує реальний термін від 2 до 5 років за незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, що у сквері Одеси знайшли тіло людини, все оточене: кадри з місця трагедії
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