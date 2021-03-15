Одеса опиниться в самому епіцентрі

Метеорологи розповіли одеситам, Чи прийде довгоочікуване потепління в третій тиждень березня

Так, згідно з новим прогнозом погоди більшу частину тижня Одеса буде знаходиться під впливом циклону, який принесе поривчастий вітер, дощі, тумани і довгоочікуване потепління, пише Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Циклон, який утворився над Середземним морем, господарюватиме в Одесі три дні. Середня температура повітря складе + 3 + 7 градусів.

У понеділок, 15 березня, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами, проте опадів в цей день синоптики не обіцяють.

Вітер південний, з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде + 2 +7 градуси, вдень стовпчик термометра підніметься до + 12.

Вівторок і Середа в Одесі будуть хмарними і дощовими. Вітер змінних напрямків, 6-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 3 до +5 градусів, вдень буде градусники покажуть+4 + 8.

Наступні два дні буде похмуро. У четвер пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 6-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде 2-5 °С тепла, вдень підніметься близько 5-6 °С вище нуля.

У суботу, 20 березня, в Одесі трохи потеплішає. Хмарність На небі збережеться. Очікується дощ. Прогнозується змінний Помірний вітер.

Температура повітря + 3 + 8 градусів.

А ось у неділю, 21 березня в місті знову похолодає. Небо покриється хмарами, очікується дощ. Підніметься західний поривчастий вітер.

Температура повітря складе + 2 + 7 градуси.

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