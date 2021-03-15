Про маски і дистанції геть забули

В Одесі знову наплювали на карантин і влаштували масові гуляння з нагоди Масляної

Людей не злякало, те що Одеський регіон знову опинився в лідерах за кількістю хворих коронавірусом. Місцеві жителі натовпами вийшли на міські пляжі без масок і дотримання будь-якої дистанції.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, показавши кадри народних гулянь, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Нічого не заважає людям сьогодні гуляти і веселитися», - пише телеграм-канал «Одеса як вона є».

На пляжі Ланжерон торговці розгорнули цілий ярмарок де продавали гарячу випічку та напої. Багато прибережних ресторанів і оголосили святкові акції, а також підключили музичні колонки і запросили артистів.

На собачому пляжі влаштували цілу театральну виставу з шаманами і язичницьким шабашем.

Після свята одесити, як завжди, залишили після себе гори сміття.

Раніше ми повідомляли, що новий підйом захворюваності коронавірусною інфекцією став причиною посилення заходів дезінфекції в громадському транспорті Одеси.

Санітарна обробка дезінфікуючими засобами в транспорті здійснюється на кінцевих зупинках після кожного рейсу. Крім того, двічі на день обробляються і самі кінцеві зупинки з диспетчерськими пунктами.

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