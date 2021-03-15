В Одесі знову наплювали на карантин і влаштували масові гуляння з нагоди Масляної
Людей не злякало, те що Одеський регіон знову опинився в лідерах за кількістю хворих коронавірусом. Місцеві жителі натовпами вийшли на міські пляжі без масок і дотримання будь-якої дистанції.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, показавши кадри народних гулянь, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Нічого не заважає людям сьогодні гуляти і веселитися», - пише телеграм-канал «Одеса як вона є».
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На пляжі Ланжерон торговці розгорнули цілий ярмарок де продавали гарячу випічку та напої. Багато прибережних ресторанів і оголосили святкові акції, а також підключили музичні колонки і запросили артистів.
На собачому пляжі влаштували цілу театральну виставу з шаманами і язичницьким шабашем.
Після свята одесити, як завжди, залишили після себе гори сміття.
Раніше ми повідомляли, що новий підйом захворюваності коронавірусною інфекцією став причиною посилення заходів дезінфекції в громадському транспорті Одеси.
Санітарна обробка дезінфікуючими засобами в транспорті здійснюється на кінцевих зупинках після кожного рейсу. Крім того, двічі на день обробляються і самі кінцеві зупинки з диспетчерськими пунктами.
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Також Politeka повідомляла, тисячі одеситів наплювали на локдаун і вийшли на вулиці, відео: "Набридло боятися зарази"