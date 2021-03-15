Влада не перший рік обіцяє зміцнити берег

У мережі показали, як схили з будинками сповзають в море в курортному місті Чорноморську Одеської області

Моторошні фотографії розмістив одесит Артем Перфілов на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

"Нерухомість в першій лінії від моря. Дуже дешево. Під ремонт. Морське повітря і незабутні пейзажі. Місцева влада клянуться на хресті, що проблема зі зміцненням берега буде вирішена", - написав він.

На кадрах видно, як колись квітуча і популярна туристична зона міста, куди приїжджали цілими сім'ями відпочивати з усієї України, під загрозою катастрофи.

Багато будинків "першої лінії" частково зруйнувалися або нахилилися в бік моря. Вулиці, що ведуть до пляжу, стали схожі на покинуту місцевість після стихійного лиха.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі неадекватний чоловік напав з ножем на дітей і отримав за це палицею по голові.

Так, 13 березня перехожі помітили на сільській вулиці озброєного ножем чоловіка, який розмахував знаряддям перед неповнолітніми дітьми.

Інший чоловік вирішив заступитися за маленьких одеситів, він підійшов до нападника, щоб вгамувати його, але в цілях самооборони йому довелося нейтралізувати неадеквата дерев'яною палицею.

Нагадаємо, що циклон із Середземного моря мчить до Одеси, погода різко зміниться: що буде на цьому тижні

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