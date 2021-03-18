В Одесі патрульні поліцейські вже почали виписувати великі штрафи за новими законами порушникам правил дорожнього руху

Так, стало відомо, що на вулиці Героїв оборони Одеси водієві Жигулів виписали штраф у розмірі 37 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті патрульної поліції в Одеській області, передає Politeka.net

Інспектори зупинили автомобіль ВАЗ на вказаній вулиці за порушення ПДР. При цьому водій перебував за кермом під дією наркотиків. Патрульні встановили, що раніше він був позбавлений прав. На порушника склали протокол за ст.130 КУпАП, за яку передбачено штраф у 17000 грн з позбавленням права керувати авто строком на 1 рік, а також за ч. 4 ст. 126 КУпАП, яка передбачає ще один штраф у розмірі 20400 грн.

Нагадаємо, що з 17 березня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Тепер п'яним водіям загрожує штраф 17 тис.грн з позбавленням права керування транспортними засобами на термін один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис.грн. Вживання винуватцем ДТП алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис.грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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