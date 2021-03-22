Одеська область переступила "червоний" поріг захворюваності і вже з завтрашнього дня регіон чекає жорсткий локдаун

Його введуть з 00: 00 вівторка, 23 березня. Рішення про посилення карантинних заходів було прийнято 20 березня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

Зазначимо, що «червоних» зонах забороняється робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів) та торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів засобів гігієни та побутової хімії).

Скасовуються також масові розважальні, спортивні та культурні заходи, а робота ресторанів і кафе здійснюється виключно на винос.

Що стосується транспорту, то заборонені регулярні та нерегулярні Транспортні перевезення, крім транзитних.

Однак на даний момент про зупинку руху громадського транспорту мови не ведеться.

Найімовірніше, транспорт продовжить працювати в звичайному режимі, але в нього будуть пускати обмежена кількість пасажирів.

На легковиках можна перевозити до п'яти осіб (включаючи водія). Також дозволено їздити на службовому та орендованому транспорті.

Потяги в передмістя можуть їздити тільки після узгодження з обласною адміністрацією, а за межі області – з дозволу МОЗ та Мінінфраструктури.

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