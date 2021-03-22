В останні два тижні в Одеській області фіксують дуже високий рівень захворюваності на Covid-19

Про це повідомили в РНБО, передає Politeka.net

Так, станом на 22 березня, в регіоні офіційно виявлено 745 нових випадків зараження за добу.

Загальне число хворих наближається до 100 тисяч і вже досягло 98 тисячі 249 чоловік.

Летальних випадків - 1 613, з них двоє - за останню добу. 81 721 людина одужала, в тому числі 32 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 14 915 осіб.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на порозі локдауна поліцейські провели карантинні рейди по розважальних закладах.

Всю ніч з 20 на 21 березня вони ходили по нічних клубах в центральній частині міста і перевіряли як дотримуються карантинні правила власники, персонал і відвідувачі. Копи заглянули в заклади на вулицях Грецькій, Катерининській та Гоголя.

Як з'ясувалося в ході рейдів, багато господарів клубів і барів проігнорували заборону на роботу після 23:00.

Правоохоронці склали протоколи на адміністраторів закладів.

Тепер їм доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

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