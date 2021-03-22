В останні два тижні в Одеській області фіксують дуже високий рівень захворюваності на Covid-19
Про це повідомили в РНБО, передає Politeka.net
Так, станом на 22 березня, в регіоні офіційно виявлено 745 нових випадків зараження за добу.
Загальне число хворих наближається до 100 тисяч і вже досягло 98 тисячі 249 чоловік.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
13-річна дочка Кошового з "Квартал 95" з пухкими губами приголомшила недитячим виглядом: несподівані кадри
Сумний Данилко не стримав емоцій перед приставучою Осадчою: "Катя, я соромлюся. Давай не будемо..."
Переведення годинників на літній час: до чого варто приготуватися українцям, "в останні вихідні..."
Каменських забула надіти штани і показала, як проводить вихідні без Потапа: "Дівчата, у вас так само?"
Летальних випадків - 1 613, з них двоє - за останню добу. 81 721 людина одужала, в тому числі 32 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 14 915 осіб.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі на порозі локдауна поліцейські провели карантинні рейди по розважальних закладах.
Всю ніч з 20 на 21 березня вони ходили по нічних клубах в центральній частині міста і перевіряли як дотримуються карантинні правила власники, персонал і відвідувачі. Копи заглянули в заклади на вулицях Грецькій, Катерининській та Гоголя.
Як з'ясувалося в ході рейдів, багато господарів клубів і барів проігнорували заборону на роботу після 23:00.
Правоохоронці склали протоколи на адміністраторів закладів.
Тепер їм доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.
Нагадаємо, що Одеса увійшла в "червону" зону: коли введуть жорсткий локдаун і що чекає жителів
А ще Politeka писала тисячі людей попрощалися з відомим одеситом, якого забрав COVID-19, кадри
Також Politeka повідомляла, що медик і одесити розповіли про самопочуття після вакцинації: "головний біль, температура..."