У небі над Одесою деякі жителі спостерігали дуже видовищне явище, яке вони назвали "пташиний смерч"

Його зафіксували в неділю, 21 березня. Відповідне відео оприлюднив з соцмережах фотограф Олександр Сивенко, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як зграя птахів на небі утворила вихор, що нагадує смерч.

Одесит Олександр Сивенко так і назвав своє відео»Пташиний смерч".

Втім, орнітологи називають таку поведінку птахів мурмурацією.

Злагоджені рухи зграй, що складаються з тисяч птахів, часом настільки складні, що здаються нереальними.

Найчастіше Так себе ведуть шпаки. Вони збиваються у величезні зграї і виконують своєрідний "танець". Зазвичай Птахи зображують стискаються і розтискаються хмари з чітко окресленими контурами, що рухаються непередбачуваним чином. Таким чином пернаті захищаються від хижаків.

Довгий час про мурмурации знали тільки вчені і любителі птахів. Широку популярність це явище набуло відносно недавно, з появою відеосервісів на кшталт ютуба. Тут побачити мурмурацію може будь-хто.

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Невеликий промінь червоного світла осяяв небосхил приблизно в 6-7 годин, а потім зник.

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