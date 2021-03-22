У небі над Одесою деякі жителі спостерігали дуже видовищне явище, яке вони назвали "пташиний смерч"
Його зафіксували в неділю, 21 березня. Відповідне відео оприлюднив з соцмережах фотограф Олександр Сивенко, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити, як зграя птахів на небі утворила вихор, що нагадує смерч.
Одесит Олександр Сивенко так і назвав своє відео»Пташиний смерч".
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Втім, орнітологи називають таку поведінку птахів мурмурацією.
Злагоджені рухи зграй, що складаються з тисяч птахів, часом настільки складні, що здаються нереальними.
Найчастіше Так себе ведуть шпаки. Вони збиваються у величезні зграї і виконують своєрідний "танець". Зазвичай Птахи зображують стискаються і розтискаються хмари з чітко окресленими контурами, що рухаються непередбачуваним чином. Таким чином пернаті захищаються від хижаків.
Довгий час про мурмурации знали тільки вчені і любителі птахів. Широку популярність це явище набуло відносно недавно, з появою відеосервісів на кшталт ютуба. Тут побачити мурмурацію може будь-хто.
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