Незважаючи на те, що Одеська область вже увійшла в "червону" зону карантину, кількість заражених коронавірусом за добу перевалила за тисячу осіб

Як повідомили на сайті Міністарства охорони здоров'я, за минулу добу, 22 березня в регіоні підтвердили 1 122 нових випадків захворювання коронавірусом. Днем раніше ця цифра була значно меншою-745 інфікованих, передавати Politeka.net

Загальна кількість хворих в Одеській області неухильно наближається до 100 тисяч і поки становить 99 тисячі 371 чоловік.

За добу в області від наслідків хвороби померли 13 осіб. Одужали 178 пацієнта.

Всього летальних випадків 1626.

Раніше ми повідомляли про те, що з півночі 23 березня в Одесі ввели локдаун.

Результати суворих карантинних обмежень вже проявилися на зупинках громадського транспорту в Одесі.

Трамваї, тролейбуси і маршрутки в Одесі продовжує ходити. Однак, за рішенням комісії ТЕБ і НС, перевезення пасажирів у маршрутках, трамваях і тролейбусах дозволена за умови, що кількість пасажирів не перевищуватиме Кількість місць для сидіння.

У зв'язку з цим з самого ранку на зупинках громадського транспорту вишикувалися довгі черги одеситів. Скандалів і бійок поки не зафіксовано.

Нагадаємо, що Одеса шумно відгуляла на порозі локдауну, відео: "Ласкаво просимо в червону зону"

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