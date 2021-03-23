Одеситам повідомили, як довго в регіоні діятимуть обмеження "червоної" зони
Про це в ході брифінгу розповів голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, у вівторок, 23 березня пише видання
За словами губернатора, Одеська область може вийти з "червоної" зони карантину за п'ять днів, проте найімовірніше вона буде перебувати в ній два або навіть три тижні.
"Мені повідомили про антирекорд в Україні за кількістю померлих за добу - 333 пацієнта. Тому, коли я говорив про характер захворюваності як "цунамі", я не жартував. За моїми оцінками, ми постійно в такій зоні від двох до трьох тижнів", - говорить Гриневецький.
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Голова ОДА зазначив, що рішення про виведення регіону з "червоної" зони повинна прийняти Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але тільки в разі поліпшення ситуації із захворюваністю в регіоні. Однак, зараз в Україні в цілому і в регіоні зокрема тенденції на швидкий вихід з "червоної" зони немає.
Нагадаємо, за минулу добу, 22 березня в регіоні підтвердили 1 122 нових випадків захворювання коронавірусом. Днем раніше ця цифра була значно меншою-745 інфікованих.
Загальна кількість хворих в Одеській області неухильно наближається до 100 тисяч і поки становить 99 тисячі 371 чоловік.
За добу в області від наслідків хвороби померли 13 осіб. Одужали 178 пацієнта.
Всього летальних випадків 1626.
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