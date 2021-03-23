Небайдужих одеситів просять допомогти з пошуками жінки, яка пішла з дому в стані глибокої депресії і безслідно пропала
Як передає Politeka.net, про це на сторінках соцмереж розповіла знайома зниклої одеситки Вікторія Кіоссе.
За її словами, Тетяна Дробязко, якій 52 роки, вийшла з дому 22 березня вдень і досі не повернулася. З 13:00 того ж дня її телефон відключений.
"Вона була в стані глибокої депресії – - каже знайома.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Брутальна Каменських в прозорому вбранні побешкетувала з подружками на капоті: "Це Потап таке..."
Худенька дружина Кошового з "Квартал 95" викликала фурор на світській вечірці, пощастило ж коміку: "Рідко, але влучно"
Білик, яка покинула Україну, спантеличила розвагою в дивному вбранні: "Любите нічні..."
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
Прикмети жінки: руде волосся і зелені очі. Зростання 163 сантиметри. Була одягнена в чорний пуховик нижче коліна, темні джинси, чорні кросівки Reebok.
Раніше ми повідомляли, що в минулому році на пляжах Одеси потонули більше десяти осіб.
За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, всього співробітникам рятувально-водолазної служби вдалося врятувати 2450 осіб, у тому числі 282 дитини; 29 осіб з них вивели зі стану клінічної смерті.
На жаль, не вдалося врятувати 11 людей. Серед них, за словами Кузнєцова, двоє стрибнули з пірсу і отримали смертельні для життя травми.
Також ми писали, що під час гасіння пожежі в житловому будинку Одеси загинув рятувальник.
Знайомі померлого рятувальника повідомили, що його звали Сергій Гринько. За їхніми даними, пожежний загинув внаслідок травм, які отримав, коли під час гасіння пожежі впав з даху двоповерхового будинку. У загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей.
Нагадаємо, що Одеса шумно відгуляла на порозі локдауну, відео: "Ласкаво просимо в червону зону"
А ще Politeka писала, що заражених більше тисячі: як зараз йдуть справи з COVID-19 в" червоній " Одеській області
Також Politeka повідомляла, що жителів Одеси змусили вишикуватися у величезні черги на зупинках через локдауну, кадри