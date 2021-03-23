Небайдужих одеситів просять допомогти з пошуками жінки, яка пішла з дому в стані глибокої депресії і безслідно пропала

Як передає Politeka.net, про це на сторінках соцмереж розповіла знайома зниклої одеситки Вікторія Кіоссе.

За її словами, Тетяна Дробязко, якій 52 роки, вийшла з дому 22 березня вдень і досі не повернулася. З 13:00 того ж дня її телефон відключений.

"Вона була в стані глибокої депресії – - каже знайома.

Прикмети жінки: руде волосся і зелені очі. Зростання 163 сантиметри. Була одягнена в чорний пуховик нижче коліна, темні джинси, чорні кросівки Reebok.

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За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, всього співробітникам рятувально-водолазної служби вдалося врятувати 2450 осіб, у тому числі 282 дитини; 29 осіб з них вивели зі стану клінічної смерті.

На жаль, не вдалося врятувати 11 людей. Серед них, за словами Кузнєцова, двоє стрибнули з пірсу і отримали смертельні для життя травми.

Також ми писали, що під час гасіння пожежі в житловому будинку Одеси загинув рятувальник.

Знайомі померлого рятувальника повідомили, що його звали Сергій Гринько. За їхніми даними, пожежний загинув внаслідок травм, які отримав, коли під час гасіння пожежі впав з даху двоповерхового будинку. У загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей.

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