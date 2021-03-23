Тепер без маски нікуди

В Одесі заборонили виходити на вулицю без захисної маски на обличчі

Зокрема, Кабінет Міністрів заборонив ходити на територіях загального користування в "червоних" карантинних зонах без захисних масок. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду, 23 березня.

Йдеться про вулиці, дороги, парки, пляжі, сквери, сади, площі, бульвари, проспекти, кладовища.

"У червоних зонах забороняється перебування на територіях загального користування без одягнених респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно", - йдеться в повідомленні.

Штраф за відсутність маски становить від 170 до 255 гривень. За інші порушення карантину - від 17 тисяч гривень.

Зазначимо, що з 23 березня вся Одеська область офіційно увійшла в "червону" зону карантину.

Раніше ми писали про те, що губернатор Сергій Гриневецький повідомив, що Одеська область може вийти з "червоної" зони"карантину за п'ять днів, проте найімовірніше вона буде перебувати в ній два або навіть три тижні.

"Мені повідомили про антирекорд в Україні за кількістю померлих за добу - 333 пацієнта. Тому, коли я говорив про характер захворюваності як "цунамі", я не жартував. За моїми оцінками, ми постійно в такій зоні від двох до трьох тижнів", - говорить Гриневецький.



Нагадаємо, що Одеса шумно відгуляла на порозі локдауну, відео: "Ласкаво просимо в червону зону"

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