Новий коронавірусний антирекорд зафіксований в Одеській області
За минулу добу, за даними РНБО на ранок четверга, 25 березня, виявлено 1235 нових випадків зараження вірусом і це найбільший показник з початку року. Про це передає Politeka.net
Загальна кількість хворих становить 101 тисяча 783 людини.
У той же час зафіксовано дуже велике число летальних випадків серед одеситів за добу — 25. Всього загинули 1679 хворих.
Вакцинували вчора 470 жителів регіону.
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Найбільшу кількість захворілих на ковід українців зафіксували у Києві, Одеській та Житомирській областях. Одеський регіон - на 2-му місці за кількістю хворих.
До слова, після скандальної заборони Кабміну ходити без масок парками і вулицями в містах «червоної» зони і хвилі обурення після цього, МОЗ вирішив внести корективи в постанову від 22 березня.
Згідно з оновленим повідомленням, відвідувати сквери і парки без маски дозволяється. Однак без маски не можна з'являтися :
у медзакладах;
в навчальних закладах;
підземний перехід;
зупинках громадського транспорту;
в інших місцях загального користування при неможливості дотримуватися соціальної дистанції на відстані не менше одного метра.
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