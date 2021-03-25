Новий коронавірусний антирекорд зафіксований в Одеській області

За минулу добу, за даними РНБО на ранок четверга, 25 березня, виявлено 1235 нових випадків зараження вірусом і це найбільший показник з початку року. Про це передає Politeka.net

Загальна кількість хворих становить 101 тисяча 783 людини.

У той же час зафіксовано дуже велике число летальних випадків серед одеситів за добу — 25. Всього загинули 1679 хворих.

Вакцинували вчора 470 жителів регіону.

Найбільшу кількість захворілих на ковід українців зафіксували у Києві, Одеській та Житомирській областях. Одеський регіон - на 2-му місці за кількістю хворих.

До слова, після скандальної заборони Кабміну ходити без масок парками і вулицями в містах «червоної» зони і хвилі обурення після цього, МОЗ вирішив внести корективи в постанову від 22 березня.

Згідно з оновленим повідомленням, відвідувати сквери і парки без маски дозволяється. Однак без маски не можна з'являтися :

у медзакладах;

в навчальних закладах;

підземний перехід;

зупинках громадського транспорту;

в інших місцях загального користування при неможливості дотримуватися соціальної дистанції на відстані не менше одного метра.

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