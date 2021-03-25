В Одесі патрульна поліція посилено оглядає маршрутки на дотримання обмежень "червоної" зони карантину

Відеодоказ виклали очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як співробітники поліції заходять в салон і рахують кількість пасажирів.

"Копи 🚔 проводять рейди за маршрутками міста📍Середньофонтанська", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в громадському транспорті дозволено перевозити до 10 стоячих пасажирів, всі вони повинні знаходиться з захисними масками на обличчі.

До слова, після скандальної заборони Кабміну ходити без масок парками і вулицями в містах «червоної» зони і хвилі обурення після цього, МОЗ вирішив внести корективи в постанову від 22 березня.

Згідно з оновленим повідомленням, відвідувати сквери і парки без маски дозволяється. Однак без маски не можна з'являтися :

у медзакладах;

в навчальних закладах;

підземний перехід;

зупинках громадського транспорту;

в інших місцях загального користування при неможливості дотримуватися соціальної дистанції на відстані не менше одного метра.

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