В Одесі патрульна поліція посилено оглядає маршрутки на дотримання обмежень "червоної" зони карантину
Відеодоказ виклали очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як співробітники поліції заходять в салон і рахують кількість пасажирів.
"Копи 🚔 проводять рейди за маршрутками міста📍Середньофонтанська", - йдеться в повідомленні.
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Відзначимо, що в громадському транспорті дозволено перевозити до 10 стоячих пасажирів, всі вони повинні знаходиться з захисними масками на обличчі.
До слова, після скандальної заборони Кабміну ходити без масок парками і вулицями в містах «червоної» зони і хвилі обурення після цього, МОЗ вирішив внести корективи в постанову від 22 березня.
Згідно з оновленим повідомленням, відвідувати сквери і парки без маски дозволяється. Однак без маски не можна з'являтися :
у медзакладах;
в навчальних закладах;
підземний перехід;
зупинках громадського транспорту;
в інших місцях загального користування при неможливості дотримуватися соціальної дистанції на відстані не менше одного метра.
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