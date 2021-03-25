В Одесі та області шахраї прикидаються газівниками, заходять в квартири і виносять звідти всі цінності
Про один такий випадок, який стався в Чорноморську, розповіли в прес-службі поліції, передає Politeka.net
Так, дві жінки 45-ти і 35-ти років постукали в двері літньої жінки і представившись співробітницями газової служби переконали пенсіонерку впустити їх в квартиру, нібито для перевірки лічильника.
Опісля одна із зловмисниць з порога почала відволікати 83-річну жінку розмовами, а друга тим часом пішла до кімнати за цінними речами.
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Копи затримали фейкових газівниць по гарячих слідах разом з викраденим майном. Вони виявилися мешканками Одеського району.
Наразі правоохоронці перевіряють аферисток на причетність до аналогічних злочинів. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі літній чоловік став жертвою двох спритних шахраїв.
Під виглядом соціальних працівників вони зайшли в квартиру пенсіонера, а потім пограбували його.
Приїжджий з Одеської області і його двоюрідний брат прийшли до 78-річного чоловіка і повідомили, що надають допомогу від держави. Вони протягнули гроші, тому пенсіонер не запідозрив поганого і впустив "гостей" в квартиру.
Поки один із зловмисників оглядав будинок, його спільник почав заговорювати одесита - він заявив, що допомога становить лише 300 гривень і їм треба розміняти гроші. Коли пенсіонер виніс три купюри по 500 гривень, кажучи, що це все, що він, зловмисник взяв їх, зірвав з шиї потерпілого золотий ланцюжок з хрестиком і побіг геть разом з родичем.
Нагадаємо, що одесита жорстко побили на вулиці через мобільний телефон: "кулаком в обличчя"
Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.
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