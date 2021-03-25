Спочатку вони просять впустити в житло, для перевірки лічильника

В Одесі та області шахраї прикидаються газівниками, заходять в квартири і виносять звідти всі цінності

Про один такий випадок, який стався в Чорноморську, розповіли в прес-службі поліції, передає Politeka.net

Так, дві жінки 45-ти і 35-ти років постукали в двері літньої жінки і представившись співробітницями газової служби переконали пенсіонерку впустити їх в квартиру, нібито для перевірки лічильника.

Опісля одна із зловмисниць з порога почала відволікати 83-річну жінку розмовами, а друга тим часом пішла до кімнати за цінними речами.

Копи затримали фейкових газівниць по гарячих слідах разом з викраденим майном. Вони виявилися мешканками Одеського району.

Наразі правоохоронці перевіряють аферисток на причетність до аналогічних злочинів. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі літній чоловік став жертвою двох спритних шахраїв.

Під виглядом соціальних працівників вони зайшли в квартиру пенсіонера, а потім пограбували його.

Приїжджий з Одеської області і його двоюрідний брат прийшли до 78-річного чоловіка і повідомили, що надають допомогу від держави. Вони протягнули гроші, тому пенсіонер не запідозрив поганого і впустив "гостей" в квартиру.

Поки один із зловмисників оглядав будинок, його спільник почав заговорювати одесита - він заявив, що допомога становить лише 300 гривень і їм треба розміняти гроші. Коли пенсіонер виніс три купюри по 500 гривень, кажучи, що це все, що він, зловмисник взяв їх, зірвав з шиї потерпілого золотий ланцюжок з хрестиком і побіг геть разом з родичем.

Нагадаємо, що одесита жорстко побили на вулиці через мобільний телефон: "кулаком в обличчя"

Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.

Також Politeka писала, мільйонери в Одесі ростуть як гриби: сотні людей стали багатшими за рік, " їх частка становить..."