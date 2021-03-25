Сьогодні в Одесі погода зовсім нехарактерна для кінця березня
Як і обіцяли синоптики, в ніч на 25 березня, випав мокрий сніг, який завдяки мінусовій температурі протримався до самого ранку.
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"Химерна погода розфарбувала стовбури дерев і хвою в білий колір, в той час як на гілках починають розпускатися бруньки, а в палісадниках боязко пробиваються первоцвіти», - йдеться в публікації.
Згідно з новим прогнозом метеорологів, протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Також протягом дня очікується дощ зі снігом, який ввечері ослабне.
Вітер синоптики прогнозують Північний, до 9-14 метрів в секунду.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 3 ... 5°С тепла, а до ночі температура опуститься до -2...+3°с.
На автошляхах області видимість хороша.
Варто сказати, що за останні 130 років, найтеплішим 25 березня був в 1921 році – 22,7 градусів тепла, а найхолодніше в цей день було в 1963-му – майже 7 градусів морозу.
Раніше ми повідомляли про те, що 24 березня снігом вкрило північ Одеської області.
"Одеська область, Ананьївський район, сьогодні можна діставати санки", - підписали кадри очевидці.
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