В одеських маршрутках, тролейбусах і трамвая знову перевозять пасажирів тільки на сидячих місцях, що призвело до колапсу

Так, на зупинках в годину пік вишикувалися гігантські черги бажаючих їхати. Відповідні світлини оприлюднили місцеві ЗМІ .

Наприклад, на кінцевій зупинці трамваїв на Пересипу ввечері спостерігалася величезна черга. Жорсткі карантинні обмеження "червоної" зони забороняють брати у вагон більше пасажирів, ніж число сидячих місць. Крім того, всі присутні повинні бути в захисних масках.

Одесити кажуть, що дуже довго чекають можливості, щоб потрапити в транспорт, а деякі і зовсім не можуть дістатися на роботу або додому, так як заповнений трамвай просто не бере додатково пасажирів.

Без конфліктів і суперечок не обходиться.

Раніше ми писали, що в Одесі патрульна поліція посилено оглядає маршрутки на дотримання обмежень карантину.

Як розповіли очевидці, співробітники поліції заходять в салон і рахують кількість пасажирів.

Нагадаємо, що з 23 березня Одеська область потрапила в "червону зону", в громадському транспорті повинні бути зайняті тільки сидячі місця, також всі пасажири і водії повинні бути в масках.

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