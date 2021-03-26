У березні одесити вже пережили потужні геомагнітні бурі, однак на цьому не закінчилося і до кінця місяця жителям варто бути готовим до нових ударів

Починаючи з 26 березня жителів Одеси чекає слабка геомагнітна буря, далі 27 березня обстановка в місті заспокоїться. А ось 28 березня накриє магнітна буря силою в 5 балів. Вона почнеться вночі і як мінімум триватиме до пізнього вечора. Про це повідомляється на сайті Meteo.ua.

Через магнітні коливання у метеозалежних і літніх людей можуть виникати головні болі, слабкість і втома, а також порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатія.

Для того, щоб мінімізувати наслідки магнітних коливань необхідно зменшити психоемоційні та фізичні навантаження. Варто також добре виспатися, а виснажливі тренування краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі. Не варто вживати в ці дні каву, алкоголь, підбадьорливі напої і важку їжу. По можливості обмежити куріння.

Раніше ми писали, що зкожним днем в Одеській області збільшується число хворих коронавірусом і тепер Регіон обійшов всі інші області в країні за цим показником.

Одеська область стала лідером за кількістю виявлених нових випадків Covid - 19 за добу.

Станом на п'ятницю, 26 березня в регіоні зафіксовано 1545 нових випадків зараження ковід.

Загальна кількість хворих становить 103 328 осіб. Летальних випадків від хвороби-1 698, з них 19-за останню добу.

82 738 осіб одужали, у тому числі 299-за останню добу.

Нагадаємо, що до одеситів екстрено звернулися через ситуацію з вірусом: "вже сьогодні не вистачає медиків"

А ще Politeka писала, що заражених більше тисячі: як зараз йдуть справи з COVID-19 в" червоній " Одеській області

Також Politeka повідомляла, що у МОЗ назвали ймовірну причину трагедії з військовою, яка зробила щеплення від вірусу: "у неї були..."