Одеська область вирвалася в лідери не тільки за кількістю хворих коронавірусом, а й туберкульозом

Так за минулий рік в регіоні зафіксували найвищі показники в Україні по туберкульозу - 2171 випадок.

Також високий рівень захворюваності спостерігається у Дніпропетровській (2005), Львівській (1098) та Донецькій (1065) областях.

Як розповіла генеральний директор обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, незважаючи на те, що Одеса продовжує бути лідером по захворюваності на туберкульоз, через жорсткі карантинні обмеження минулого року цей рівень знизився.

Медик зазначає, що соціальна дистанція і масочний режим дають позитивні результати.

У той же час Єсипенко нагадала, що найпоширеніший шлях зараження — повітряно-крапельним шляхом, тому важливо дотримуватися дистанції не менше двох метрів від хворого.

"Ще дуже важливий механізм-зниження концентрації "аерозолю" в закритому приміщенні, в якому ми знаходимося разом з хворим на туберкульоз. Ризик зараження на відкритому повітрі дорівнює нулю. Пацієнт з туберкульозом небезпечний лише в закритому приміщенні. Коли наші люди їдуть в маршрутках і просять закрити вікна і люк — вони піддають всіх пасажирів ризику захворювання на туберкульоз», — говорить фахівець.

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