Одеська область стала лідером за кількістю виявлених нових випадків Covid-19 за добу у зв'язку з чим в Одесі комунальники стали старанно дезінфікувати дитячі майданчики
Про це повідомили на офіційному сайті міста в п'ятницю, 26 березня і надали фотодокази, передає Politeka.net
У міськраді зазначають, що санітарну обробку проводять працівники комунального підприємства "Міськзелентрест", а ось чим саме дезінфізують, не повідомляється.
На кадрах видно, як люди в захисних костюмах розпилюють дезрозчини на конструкції на дитячих майданчиках.
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Всього на балансі підприємства – 90 таких майданчиків. Вони знаходяться, в основному, в парках і скверах міста.
Станом на п'ятницю, 26 березня в регіоні зафіксовано 1545 нових випадків зараження ковід, що є найбільшою кількістю в Україні.
Загальна кількість хворих становить 103 328 осіб. Летальних випадків від хвороби-1 698, з них 19-за останню добу.
82 738 осіб одужали, у тому числі 299-за останню добу.
На даний момент в Одеській області хворіють 18 892 осіб.
Вакцинувалися за добу від вакцинації в Одеській області 330 осіб.
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