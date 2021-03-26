Люди в захисних костюмах обробляють дитячі майданчики

Одеська область стала лідером за кількістю виявлених нових випадків Covid-19 за добу у зв'язку з чим в Одесі комунальники стали старанно дезінфікувати дитячі майданчики

Про це повідомили на офіційному сайті міста в п'ятницю, 26 березня і надали фотодокази, передає Politeka.net

У міськраді зазначають, що санітарну обробку проводять працівники комунального підприємства "Міськзелентрест", а ось чим саме дезінфізують, не повідомляється.

На кадрах видно, як люди в захисних костюмах розпилюють дезрозчини на конструкції на дитячих майданчиках.

Всього на балансі підприємства – 90 таких майданчиків. Вони знаходяться, в основному, в парках і скверах міста.

Станом на п'ятницю, 26 березня в регіоні зафіксовано 1545 нових випадків зараження ковід, що є найбільшою кількістю в Україні.

Загальна кількість хворих становить 103 328 осіб. Летальних випадків від хвороби-1 698, з них 19-за останню добу.

82 738 осіб одужали, у тому числі 299-за останню добу.

На даний момент в Одеській області хворіють 18 892 осіб.

Вакцинувалися за добу від вакцинації в Одеській області 330 осіб.

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