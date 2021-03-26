В одній з лікарень Одеси під товстим шаром штукатурки знайшли старовинне послання
Про унікальну знахідку розповів одеський краєзнавець Сергія Котелко, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, під час ремонту в сестринському кабінеті єврейської лікарні робітники помітили під численними шарами штукатурки і фарби старовинний список меценатів Одеси, які жертвували на створення і підтримку закладу з 1866 року.
За словами краєзнавця, за часів СРСР цю унікальну дошку пошани з мармуру варварськи сховали і навіть частково знищили.
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