В одній з лікарень Одеси під товстим шаром штукатурки знайшли старовинне послання

Про унікальну знахідку розповів одеський краєзнавець Сергія Котелко, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, під час ремонту в сестринському кабінеті єврейської лікарні робітники помітили під численними шарами штукатурки і фарби старовинний список меценатів Одеси, які жертвували на створення і підтримку закладу з 1866 року.

За словами краєзнавця, за часів СРСР цю унікальну дошку пошани з мармуру варварськи сховали і навіть частково знищили.

Більше трьох місяців команда реставраторів на чолі з архітектором Анатолієм Ізотовим займалася відновленням таблиці. Всього вже виявлено 57 імен. Колись вони були відомі всій дореволюційній Одесі: Рабінович, Ашкеназі, Бардах, Гесеновський.

Імена написані на двох мовах-російській та ідиші. Над ними цитата з Тори:»і я дам їм в будинку моєму і в стінах моїх місце і пам'ять".

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