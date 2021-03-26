В Одесі водії міської маршрутки влаштували протест

Так, у п'ятницю 26 березня водії автобусного маршруту №168, який курсує від Маршала Говорова до ТЦ «Суворовський» на селищі Котовського, відмовилися виходити на роботу. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

Причиною страйку став конфлікт маршрутників з роботодавцем.

"ТОВ "Турист" звільнив водіїв за те, що ті попросили знизити "данину" на час карантину", - повідомляє телеграм-канал.

Також маршрутники незадоволені неадекватними карантинними обмеженнями і непосильними штрафами для водіїв громадського транспорту.

У той же час в компанії «Турист» відмовилися коментувати подію.

Зазначимо, штраф за недотримання регламентів роботи за кількістю пасажирів і масочного режиму в транспорті складає від 17 до 34 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Одесі патрульна поліція посилено оглядає маршрутки на дотримання обмежень «червоної» зони карантину.

На кадрах видно, як співробітники поліції заходять в салон і рахують кількість пасажирів.

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