В Одесі водії міської маршрутки влаштували протест
Так, у п'ятницю 26 березня водії автобусного маршруту №168, який курсує від Маршала Говорова до ТЦ «Суворовський» на селищі Котовського, відмовилися виходити на роботу. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.
Причиною страйку став конфлікт маршрутників з роботодавцем.
"ТОВ "Турист" звільнив водіїв за те, що ті попросили знизити "данину" на час карантину", - повідомляє телеграм-канал.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Ані Лорак після примирення з колишнім чоловіком-зрадником несподівано повернулася до Києва: "Багато нового…"
Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і..."
Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Також маршрутники незадоволені неадекватними карантинними обмеженнями і непосильними штрафами для водіїв громадського транспорту.
У той же час в компанії «Турист» відмовилися коментувати подію.
Зазначимо, штраф за недотримання регламентів роботи за кількістю пасажирів і масочного режиму в транспорті складає від 17 до 34 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що в Одесі патрульна поліція посилено оглядає маршрутки на дотримання обмежень «червоної» зони карантину.
На кадрах видно, як співробітники поліції заходять в салон і рахують кількість пасажирів.
Нагадаємо, що в Одесі почалася масова дезінфекція через сплеск коронавірусу: кадри облетіли мережу
А ще Politeka писала, що одеситів атакує "нова" напасть, і це не коронавірус: "Регіон лідирує по захворюваності ..."
Також Politeka повідомляла, що магнітні бурі вдарять з новою силою по Одесі: в які дні бути готовим і чого побоюватися