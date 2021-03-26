В Одесі, яка потрапила в «червону зону», тривають карантинні рейди поліції в громадському транспорті

Так, у телеграм-каналі "ХО" опублікували запис того, що відбувалося на зупинці біля Пересипського мосту, де водія маршрутки зупинили за перевищення кількості пасажирів у салоні, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, водія маршрутки №190 поліцейські оштрафували, при цьому всіх пасажирів вигнали з транспорту.

"Як тепер добиратися на роботу?",- обурюються одесити.

Раніше ми повідомляли, в Одесі водії міської маршрутки влаштували протест.

Так, у п'ятницю 26 березня водії автобусного маршруту №168, який курсує від Маршала Говорова до ТЦ «Суворовський» на селищі Котовського, відмовилися виходити на роботу.

Причиною страйку став конфлікт маршрутників з роботодавцем.

ТОВ "Турист «звільнив водіїв за те, що ті попросили знизити» данину" на час карантину.

Також маршрутники незадоволені неадекватними карантинними обмеженнями і непосильними штрафами для водіїв громадського транспорту.

У той же час в компанії «Турист» відмовилися коментувати подію.

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