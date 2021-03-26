Епідемія коронавірусу продовжує наступати на Одеську область, серед заражених все більше медиків і дітей
Про критичну ситуацію розповіла голова облзраву Наталія Одарій-Захар'єва в ході брифінгу, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.
За її словами, ситуація із захворюваністю в Одеській області продовжує погіршуватися. Тільки за цю добу в регіоні захворів 41 медик.
«На сьогоднішній день це катастрофічна цифра! Якщо всі медпрацівники захворіють, то хто ж тоді буде лікувати хворих? Колеги, прошу звернути увагу на засоби захисту", - закликала чиновниця.
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Також глава облздраву повідомила, що дитяча захворюваність зросла на 43%, доросла — в 1,7 рази. Наприклад, зараз зареєстрований спалах захворюваності в дитячому будинку»Перлинка".
Крім того, Наталія Одарій-Захар'єва стверджує, що в Білгород-Дністровському повністю заповнена міська лікарня.
У зв'язку з цим чиновниця звернулася до жителів цього міста: «носити маски і думати про індивідуальний захист».
"Причиною такого різкого стрибка захворювання є агресивність нових штамів вірусу COVID-19», - стверджує вона.
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