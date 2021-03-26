На вихідних синоптики обіцяють похмуру погоду в Одесі з дощем

Такий прогноз погоди на 27 і 28 березня від Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

За даними метеорологів, в суботу одеситів ясною погодою день не порадує-небо над містом затягнеться хмарами вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора.

Однак опадів у цей день не обіцяється. Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 10-12 з позначкою плюс.

По Одеській області обіцяється мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 10-15 °С тепла.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 28 березня, буде дощова погода.

Вітер південний. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 10-15 тепла.

Раніше ми повідомляли, в Одесі комунальники стали старанно дезінфікувати дитячі майданчики через стрімке поширення коронавірусу.

Санітарну обробку проводять працівники комунального підприємства "Міськзелентрест", а ось чим саме дезінфізують, не повідомляється.

Всього на балансі підприємства – 90 таких майданчиків. Вони знаходяться, в основному, в парках і скверах міста.

Нагадаємо, що в Одесі почалася масова дезінфекція через сплеск коронавірусу: кадри облетіли мережу

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