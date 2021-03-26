На вихідних синоптики обіцяють похмуру погоду в Одесі з дощем
Такий прогноз погоди на 27 і 28 березня від Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
За даними метеорологів, в суботу одеситів ясною погодою день не порадує-небо над містом затягнеться хмарами вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора.
Однак опадів у цей день не обіцяється. Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 10-12 з позначкою плюс.
По Одеській області обіцяється мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 10-15 °С тепла.
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На автошляхах області видимість хороша.
У неділю, 28 березня, буде дощова погода.
Вітер південний. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 10-15 тепла.
Раніше ми повідомляли, в Одесі комунальники стали старанно дезінфікувати дитячі майданчики через стрімке поширення коронавірусу.
Санітарну обробку проводять працівники комунального підприємства "Міськзелентрест", а ось чим саме дезінфізують, не повідомляється.
Всього на балансі підприємства – 90 таких майданчиків. Вони знаходяться, в основному, в парках і скверах міста.
Нагадаємо, що в Одесі почалася масова дезінфекція через сплеск коронавірусу: кадри облетіли мережу
А ще Politeka писала, що одеситів атакує "нова" напасть, і це не коронавірус: "Регіон лідирує по захворюваності ..."
Також Politeka повідомляла, що магнітні бурі вдарять з новою силою по Одесі: в які дні бути готовим і чого побоюватися